جلسات عمل مكثفة من أجل التحضير لـ “سك على أخواتك” on November 19, 2017

يعقد المنتج صادق الصباح، جلسات عمل مكثفة مع المخرج وائل إحسان، للاستقرار على كافة التحضيرات الخاصة بمسلسل “سك على أخواتك”، وحسم أسماء فريق العمل بالكامل، تمهيدا لبدء عملية التصوير في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

والمنتج صادق الصباح تعاقد مع كل من الفنانين علي ربيع وصبري فواز وكريم عفيفي، للمشاركة في مسلسل “سك على أخواتك” المقرر عرضه في رمضان المقبل. ومسلسل “سك على أخواتك” من إخراج وائل إحسان، وﺗﺄﻟﻴف كريم فهمي، وسيناريو وحوار إياد شهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشهد العمل ظهور الفنان علي ربيع في إطلالة جديدة ومختلفة، منذ آخر مشاركاته الفنية في فيلم “خير وبركة” مع محمد عبد الرحمن، وتارا عماد، ومي سليم، ومحمد ثروت، وهيفاء وهبي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبد العزيز، وفكرة علي ربيع، وسيناريو جورج عزمي.

مسلسل “سك على خواتك”من إخراج وائل إحسان، وتأليف كريم فهمي، وسيناريو وحوار إياد شهاب.

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