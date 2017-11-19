تفاصيل القبض على بطلة كليب “عندي ظروف” on November 19, 2017

بعدما أشعل كليبها المعروف باسم “عندي ظروف” غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لما فيه من خروج على القيم، تمكن رجال مباحث الآداب في مديرية أمن القاهرة من القبض على المطربة “شيما”، بطلة الكليب.

وكان اللواء زكي زمزم، مساعد وزير الداخلية لمباحث حماية الآداب، واللواء خالد عبدالعزيز، نائب المدير، والعميد عماد عكاشة، مدير النشاط الداخلي في مباحث الآداب، قد وضعا خطة بحث لمعرفة مكان شيما بعدما تعددت البلاغات ضدها بضرورة القبض عليها نظرًا لما يحتويه “عندي ظروف” من إيحاءات جنسية صريحة وتحريض على الفسق.

وكشفت تحريات العقيد أحمد حشاد، رئيس التحريات في مباحث الآداب، أن “شيما” متواجدة في منطقة النزهة، حيث قاد حملة أمنية استهدفت المتهمة، ونجحت في القبض عليها، وتم تحرير المحضر اللازم لها، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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