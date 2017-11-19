تفاصيل إيقاف “شيرين” ومنع بث أغانيها في التليفزيون المصري on November 19, 2017

“لسانك حصانك إن صونته صانك وإن هنته هانك”، مقولة ومثل متعارف عليه لم تنتبه له الفنانة شيرين عبدالوهاب، لا سيما بعد أزماتها وسقاطاتها المتكررة خلال الفترة الماضية، والتي تعددت بداية بألفاظ وتصرفات غير مسؤولة منها في برنامج “ذا فويس” ، أو أزمتها مع الفنان شريف منير الذي وصل الأمر بينهم للقضاء وحُكم عليها بالحبس، وهو ما جعلها تقرر الاعتذار لإنهاء الموقف، ومن ثم أزمتها مع عمرو دياب واعتذارها له وإعادتها لنفس الخطأ واصفة بأنها هرمًا إذا كان هو هضبة، ومن قبل إهانتها لدولة تونس في إحدى الحفلات.

وختامًا أزمتها التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض بعدما نشر فيديو لحفل لها ترد فيه على إحدى الحضور طلبت منها غناء الأغنية الوطنية “ما شربتش من نيلها” لتفاجأ برد صادم من المطربة، حيث قالت لها ” هيجيلك بلهارسيا”، وهو الأمر الذي جعل نقابة المهن الموسيقية تقرر إيقافها، باعتبار ما قالته إساءة للدولة في حفل عربي أمام جمهور كبير، وهو ما جعل أيضًا التليفزيون المصري يقرر وقف بث أغانيها سواء على مستوى القنوات أو الإذاعات.

وبشأن الموقف الراهن مع شيرين، أكد مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية لـ”العرب اليوم “، أن قرار إيقاف شيرين ومعاقبتها جاء بالإجماع من اللجنة، ولم يعترض أحد على القرار نظرًا لأنهم يرونها مخطئة، متابعًا أن قرار إيقاف شيرين حتى هذه اللحظات هو مؤقت لحين التحقيق معها ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى شطب العضوية أو قرار بالإنذار فقط أو الإيقاف أو الغرامة المالية، وكلها عقوبات تتوقف عللا التحقيق الذي من المفترض أن يتم خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر أن النقابة لم تتخذ القرار بناء على سقطات شيرين المتكررة، لكن تم اتخاذه وفقًا للواقعة الأخيرة التي تم نشرها، مشيرًا إلى أن النقابة لم تعلم بالواقعة من قبل رغم حدوثها منذ عام لكن بمجرد وصول علم بها اتخذت الإجراءات اللازمة، ولا يتم وفقًا لوقت معين، مؤكدًا أن إذا تم منع شيرين من الغناء لا أظن أنه سيتم خارج مصر بل داخلها فقط، لأننا ليس لدينا سلطان على الحفلات التي تقيم بالخارج، مشيرًا إلى أن النقابة ليست طرفًا في الهجوم على أي شخص، ولكنها تحكم على واقعة حدثت بالفعل، وبالتالي القرار هنا إداري بحت بسبب خطأ جسيم ومسألة تمس البلد ومقدراته ولا يرتبط الأمر بمزحة من عدمه، لأن الفنان يتحمل مسؤولية كل ما يقوله وعليه أن يتوخى الحذر، وتم اتخاذ موقفهم كمجموعة من المصريين قبل أن يكونوا أعضاء نقابة.

وأبرز المصدر، أن قرار التليفزيون المصري بوقف بث أغانيها ليس للنقابة علاقة به وهو خارج سلطة النقابة، فيما علم “العرب اليوم” أنه يتم حاليًا تفعيل القرار داخل التليفزيون بمنع أغانيها وإبلاغ قنوات ماسبيرو كلها، وليس للقرار أي علاقة بالقنوات الفضائية الخاصة والتي يحق لها العرض .

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