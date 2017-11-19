ترشيح ركين سعد للمشاركة في “بني يوسف” on November 19, 2017

اختارت الشركة المنتجة لمسلسل “بني يوسف” للنجمة يسرا، الفنانة الأردنية ركين سعد لتقديم أحد الأدوار الهامة في العمل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد بروزها فى رمضان الماضى عندما قدمت أول أدوارها فى الدراما المصرية من خلال مسلسل “واحة الغروب” مع منة شلبى وخالد النبوى وإنتاج نفس الشركة.

“بنى يوسف” هو اسم مؤقت للمسلسل ويكتبه ثلاثة من المؤلفين الشباب هم أمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبو بكر وإخراج محمد على، الذى يعمل بدوره على الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة بعد انضمام كل من شيرين رضا وأحمد حاتم ومحمد شاهين، حيث تقرر الاستعانة بالعديد من الوجوه الشابه فى أكثر من دور.

وتفاعل الجمهور مع عدد من المشاهد التى قدمتها ركين سعد فى “واحة الغروب” رمضان الماضى، ومنها مشهد المثلية الجنسية وأيضاً مشهد قتل زوجها فى الأحداث، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر الفائزة بـجائزة بوكر للرواية العربية عام 2008، ومن إنتاج العدل جروب وتأليف مريم نعوم وهالة الزغندى ومن بطولة منة شلبى، خالد النبوى، أحمد مجدى، سيد رجب، الأردنية ركين سعد، اللبنانية كارول الحاج والفنانة القديرة رجاء حسين.

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