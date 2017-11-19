بيتر ميمي يؤجل تصوير “عقدة الخواجة” لعيون ” حرب كرموز” on November 19, 2017

أجل المخرج بيتر ميمي تصوير فيلم “عقدة الخواجة ” للنجم حسن الرداد، رغم أنه لا يتبقى سوى مشهدين فقط على انتهاء التصوير، نظرًا للبدء في تصوير ” حرب كرموز”، وذلك لحين الانتهاء من المشاهد الأولى من الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة .

ويشار إلى أن “عقدة الخواجة” بطولة كل من ماجد المصري، هنا الزاهد، محمد لطفي، تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن رومانسي، كما يظهر فيه الفنان حسن الرداد بشكل جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمها من قبل، من إنتاج أحمد السبكي.

من ناحية أخرى، يستعد الرداد لمسلسله الجديد “وزة وبطة” بالاشتراك مع إيمي سمير غانم، المقرر المنافسة من خلاله في السباق الرمضاني المقبل 2018، حيث يعقد جلسات عمل مع السبكي لاختيار المخرج، حيث إن المخرج خالد الحلفاوي مرشح بقوة لإخراج العمل.

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