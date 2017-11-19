بدء عرض مسلسل “نصيبي وقسمتك 2” في كانون الأول on November 19, 2017

تبدأ شبكة “osn” في عرض الجزء الثاني من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، في ديسمبر / كانون الأول المقبل، ضمن الخريطة البرامجية للشبكة خلال الشهر الجديد. والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي، ويتناول تسع قصص عن قضايا المرأة خلال الـ45 حلقة التي تدور فيها الأحداث، على أن تعرض كل قصة في خمس حلقات، وتم الانتهاء من تصوير القصة الأولى، بطولة درة وإخراج مجدي فكري، والثانية بطولة نجلاء بدر وإخراج أحمد صالح، والثالثة بطولة ريم مصطفى وعمر السعيد وإخراج رامي رزق الله.

والجدير بالذكر أن الجزء الثاني يقدم بشكل مختلف تمامًا عن الجزء الأول، من ناحية شكل القصص وعددها، إضافة إلى طبيعة الموضوعات المقدمة مع الاحتفاظ بشكل المسلسل، في اعتماده على حلقات منفصلة متصلة، وتقديم أكثر من قصة فيه. وتتناول القصص موضوعات متنوعة تخص المرأة وتنصفها في المجتمع، حيث ينحاز العمل للمرأة بشكل عام، ويتناول كل الموضوعات الخاصة بالزواج والطلاق والعمل.

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