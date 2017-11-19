الممثلة السورية نادين خوري تنتقل من الدراما إلى السينما on November 19, 2017

بدأت الممثلة السورية نادين خوري بتصوير دور البطولة في فيلم “النورج” مع المخرج أيمن زيدان، وتؤدي فيه شخصية امرأة تخوض ظروف صعبة وقاسية إلا أنها تصر على التماسك وحب الحياة كي تتجاوز عثراتها، لتتحول إلى أيقونة حياتية تمنح أملاً رغم الألم.

وأنهت خوري أيضا تصوير مسلسل وحدن (تأليف: ديانا كمال الدين، إخراج: نجدت أنزور) بقرية الغيضة – السويداء، وعبرت عن سعادتها بالتعامل مع المخرج نجدت أنزور وبينت أن ما يجذبها لأعماله هو “امتلاكه لـ شطحة إبداع، ورغبة دائمة بتقديم كل ما هو جديد وهذا ما يبعد الممثل عن النمطية”، معتبرةً أن العمل يفسح المجال للمرأة كي تعبر عن نفسها بشكل مختلف، واختتمت نادين بالإشارة إلى أن ظروف التصوير لم تكن بالسهلة، سيما أن طبيعة المنازل مبنية من الحجارة ما سبب انهاكاً للممثلين في بعض المشاهد خاصة التي تتطلب صعود أدراجٍ على سبيل المثال.

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