المطرب يوري مرقدي يوضح أسباب عودته إلى التمثيل on November 19, 2017

كشف الفنان يوري مرقدي أنه يحضر لتجربة تمثيلية في مصر، يعتبرها بمثابة خطوة فارقة في مشواره الفني، ويواصل التحضير لها الآن رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها، وأكد يوري مرقدي أنه زار القاهرة لمدة أسبوع لمواصلة التحضير لألبومه الجديد، والذي أكد أنه حريص أن يقدم خلاله أغاني باللهجة المصرية، خاصة الأغاني الشعبية وليس أغاني المهرجانات وطرح أول أغنية سنجل من الألبوم، وهي “متعة”، والذي تعاون خلالها مع الملحن عزيز الشافعي وتوزيعه.

وأضاف مرقدي أنه يستعد لتصوير مسلسل لبناني، مع الفنانة رولا سعد وسيكون ممثلا فقط خلاله لأنه يريد أن يثقل خبرته في التمثيل، وعن أسباب غيابه لمدة 9 سنوات قال مرقدي أنه هاجر مع أسرته لاستراليا لأنه رغب أن يكون أولاده بعيدًا عن الإضطربات التى تعاني منها لبنان، لكنه كان حزين لهذا القرار وأنه لم يسطيع أن يتحمل الغربة وعاد للفن من جديد

يذكر أن يوري مرقدي، كان له تجربة سينمائية في مصر وهو فيلم الحياة منتهى اللذة، مع حنان ترك ومنه شلبي ومجدي كامل وأحمد راتب وسعاد نصر وإخراج منال الصيفي.

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