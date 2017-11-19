الفنان تامر حسني يختتم جولته الأميركية في أورلاندو on November 19, 2017

اختتم الفنان تامر حسني جولته الغنائية في أميركا في أورلاندو، السبت، بعد جولة غنائية ناجحة، ويعود تامر إلى القاهرة ليبدأ تصوير دوره في فيلم “البدلة”، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، كنده علوش، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من إخراج ماندو العدل.

ويستعد تامر لجولة غنائية أوروبية في شهر شباط/فبراير بالتزامن مع عيد الحب، ويبداها في السويد يوم 9 فبراير/شباط، ويشار إلى أن تامر يحيى حفلة غنائي يوم الجمعة 24 فبراير/شباط في القرية العالمية، على المسرح الثقافي الرئيسي.

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