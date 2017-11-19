الفنانة سحر رامي تؤكّد أنّ تكريم حسين الإمام أسعدها on November 19, 2017

عبرت الفنانة سحر رامي عن سعادتها بتكريم زوجها الفنان الراحل حسين الإمام في ذكرى أكتوبر، ضمن الاحتفال الذي أقامته وزارة الثقافة، موضحة أن التكريم جاء كإجراء متبع لأسماء الفنانين الراحلين الذين شاركوا في أعمال فنية تتحدّث عن الحرب، وأن حسين كان له تجربة مهمة في التليفزيون من خلال فيلم “حكايات الغريب” مع المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي .

وأشارت سحر رامي إلى أنّ “حسين كان فنانا كبيرا ولديه قدرات في التمثيل لم تظهر كلها فقدم العديد من الأعمال التليفزيونية المهمة منها “للعدالة وجوه كثيرة”، و”أحزان مريم”، و”مزاج الخير””، موضحة أنّ ما يسعدها دائما هو تذكّر الناس لحسين عندما يصافحوها في الشارع، وأن الفنان الصادق هو الذي يبقى بفنه

وأضافت رامي، أنها سعيدة أيضا بتكريم اسم الراحلة هدى سلطان التي أثرت الحياة الفنية في العديد من

الأعمال المهمة، موضحة أنها تقوم حاليا بقراءة عدد من الأعمال لاستئناف نشاطها الفني قريبا في التليفزيون، وقدّمت عددًا من الأعمال في التليفزيون والمسرح من أهم مسرحياتها “يوم عاصف جدا” مع صلاح قابيل ومديحة كامل ، “كعبلو”ن مع الراحل سعيد صالح ، ومن مسلسلاتها “الإعصار” مع فاروق الفيشاوي .

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