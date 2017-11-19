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أحمد حلمي بصحبة نانسي إبراهيم في “ألو سينما” الأحد

on November 19, 2017 0 Comment
أحمد حلمي بصحبة نانسي إبراهيم في ألو سينما الأحد

تعرض الإعلامية نانسي إبراهيم، في حلقة جديدة من برنامجها “ألو سينما”، الأحد، على شاشة “نايل سينما” لمشوار نجم الكوميديا أحمد حلمي، ومحطاته الفنية وأهم أسراره وكواليس رحلته السينمائية وكيف كانت البدايات وعلاقته بزوجته الفنانة منى زكي وأولاده .

وسوف تتلقى نانسي مكالمات الجمهور على الهواء مباشرة، للحديث عن مشوار نجم الكوميديا، مع عرض للقطات من أبرز أفلامه ومشاهده المميزة، بالإضافة إلى إحتواء الحلقة على أكثر من مفاجأة، “ألو سينما” يذاع الأحد والخميس من كل أسبوع في الرابعة والنصف مساء على شاشة “نايل سينما”، ويعاد في الواحدة والنصف فجرًا، أما الإعادة الثانية فتكون في الثانية عشرة ظهرًا في اليوم التالي .

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