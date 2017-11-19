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أحلام تتغلب على أزمة “ذا فويس” وتحضر لألبومها الجديد

on November 19, 2017 0 Comment
أحلام تتغلب على أزمة ذا فويس وتحضر لألبومها الجديد

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن بدأ التحضيرات الخاصة بألبومها الجديد، وذلك عبر صفحتها على “تويتر”، مبينة أنها مازالت تحصد نجاحات ألبومها السابق “يلازمنى خيالك”، الذي حقق 35 مليون مشاهدة علي “يوتيوب”، متوجهة بالشكر للجمهور ولمتابعيها واعدة أياهم بأفضل ألبوم علي الإطلاق.

من ناحية أخرى، تستعد أحلام لطرح أغنية “سنغل” جديدة خلال أيام، وستعلن عن تفاصيلها خلال ساعات، علمًا أن الفنانة الإماراتية تفرغت تماما لألبومها الجديد بعد انسحابها من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” في موسمه الرابع.

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