آسر ياسين يتفرغ لـ”تراب الماس” ويرفض أكثر من عمل فني on November 19, 2017

اعتذر الفنان آسر ياسين عن عدم المشاركة في أكثر من عمل فني، خلال الأسابيع الماضية، مفضلاً التفرغ لتصوير فيلمه الجديد “تراب الماس”، الذي يراهن عليه ليكون نقلة فنية في مشواره السينمائي.

واضطر آسر ياسين لفقدان نحو 17 كيلو جراماً من وزنه استجابة للمخرج مروان حامد، ليتناسب مع الشخصية التي يجسدها في العمل، وهو ما استقرا عليه لشكل الشخصية النهائي عقب جلسات العمل آسر ياسين والمخرج مروان حامد، للوقوف على التفاصيل النهائية للرواية التى كتبها أحمد مراد.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشهد الأول للفيلم، الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، باستوديو النحاس.

“تراب الماس” تدور أحداثه حول قصة شاب يعيش حياة باهتة، ويعمل كمندوب دعاية طبية فى شركة للأدوية، تقع جريمة قتل غامضة، ويبدأ فى اكتشاف الكثير من الأسرار عنها التى تدخل به إلى عالم الجريمة والفساد، ويشارك فى بطولته الفنانون ماجد الكدواني وصابرين وعزت العلايلى.

وكان من المفترض أن يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، وكذلك عبر الفنان أحمد حلمى عن رغبته في بطولة العمل واشترى حق تحويل الرواية إلى عمل سينمائي، قبل 5 سنوات، لكن تم سحب العمل منه لأن العقد كان يمنحه مهلة 5 سنوات فقط لبدء تصوير العمل، واستقر دور البطولة على الفنان آسر ياسين.

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