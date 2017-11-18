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ياسمين رئيس تستأنف تصوير مشاهدها في ” أنا شهيرة وأنا الخائن”

on November 18, 2017 0 Comment
ياسمين رئيس تستأنف تصوير مشاهدها في أنا شهيرة وأنا الخائن

عادت الفنانة ياسمين رئيس، السبت، لاستئناف تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل “أنا شهيرة.. وأنا الخائن”، داخل استديو عمرو عرفة في شبرامنت، وذلك بعد إجازة قصيرة لمده 3 أيام لتغيير الديكورات.

ومن المقرر أن تستمر “رئيس”، في التصوير داخل استديو عمرو عرفة، لمدة 4 أيام قبل الانتقال لديكور آخر، و”أنا شهيرة.. وأنا الخائن”، بطولة كل من: أحمد فهمي، ياسمين رئيس، حنان سليمان، ياسر علي ماهر، أحمد فؤاد سليم، تأليف نور عبد المجيد وإخراج أحمد مدحت.

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