هند صبري ترى أنه ليس مطلوبًا من الفنان أن ينجح في أي عمل on November 18, 2017

كشفت الفنانة هند صبري، أنّ مسلسل حلاوة الدنيا حقق نجاحًا كبيرًا مقارنة بمسلسل “عاوزة أتجوز” الذي عرض منذ سنوات، وكان يناقش مشكلة العنوسة، ولكنه لا يقارن بالمسلسل الذي عرض منذ ثلاثة أعوام وهو”امبراطورية مين” وأضافت هند صبري، أنه ليس مطلوبًا من الفنان أن ينجح عند تقديمه لأي عمل فني، للأسف دراما رمضان تحوّلت إلى سباق، لكنه مفترض أن يكون عكس ذلك وهذا ليس في مصلحة أي شخص، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي معايير لقياس نجاح الأعمال الفنية لنجد أن كل الأعمال رقم واحد.

وبيّنت صبري، في تصريح لـ”العرب اليوم”، أن ارتفاع أجور الفنانين هو عرض وطلب ومن يحصل على رقم مرتفع نظير بطولة مسلسل درامي هذا يُسمى شطارة، موضحة أن صناعة السينما انهارت لفترة بسبب ارتفاع الأجور المُبالغ فيها، ولذلك اتجه كل نجوم السينما إلى الفيديو، وخلال السنوات المقبلة سيحدث نفس الأزمة في الفيديو، يُشار إلى أن هند تستأنف تصوير دورها في الجزء الثاني من فيلم الكنز وهو من إخراج شريف عرفة.

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