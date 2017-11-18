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نشوى مصطفى تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”

on November 18, 2017 0 Comment
نشوى مصطفى تشارك في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي

تعاقدت الفنانة نشوى مصطفى مع شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج الفني، على المشاركة في أحداث الجزء الثاني لمسلسل “الأب الروحي”، والمرتقب البدء في تصويره أول ديسمبر/كانون الأول المُقبل.

وتدور أحداث المسلسل بشأن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار، الذي يجسد دوره الفنان محمود حميدة، وله عدد كبير من الأبناء منهم من يعيش معه في المنزل عدا اثنين واحد منهم يعيش في ملجأ والأخر شخص عدواني، ويسرد المسلسل علاقة هذا الأب مع عصابات السلاح والمهربين، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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