معلومات خاصة تكشف حمل سيرين عبدالنور للمرة الثانية on November 18, 2017

بعد أن نفت قبل فترة خبر حملها وتعاملت مع بعض التساؤلات بنوع من خفة الظل, كشفت معلومات خاصة لـ”العرب اليوم” أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور حامل للمرة الثانية، وأن تلك الناحية منعتها من التعاقد مع أي جهة إنتاجية للدخول إلى السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.

وتفيد المعلومات بأن النجمة الشابة لم تعلن عن ذلك الخبر السعيد لأنها تعتبر حياتها الخاصة ملكا لها ومن حقها الحفاظ على خصوصيتها في الكثير من الأحيان.

كانت سيرين قبل عامين ابتعدت عن الدراما وكان اتجاهها نحو الغناء دون أي تبرير سوى الحاجة إلى الراحة وانتظار العرض المناسب، حتى أطلت في شهر رمضان الماضي من خلال الدراما السورية عبر مسلسل “قناديل العشاق”، وكان الرهان على العودة الثابتة إلى التمثيل لكن يبدو أن الحمل والأمومة عوامل سعيدة ربما أجلت تلك الخطوة.

واختارت سيرين قبل فترة أغنية جديدة ليس من المعروف إذا كانت ستطرحها في الأسواق خلال المرحلة المقبلة أم لا.​

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