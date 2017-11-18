محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسل “زين” الشهر المقبل on November 18, 2017

يبدأ الفنان الشاب محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد “زين” مع بداية الشهر المقبل، والمسلسل تأليف محمد عبد المعطي الذي كتب لرمضان “الأسطورة”، وإخراج ياسر سامي ومرشح للبطولة النسائية فيه الفنانة لوسي، يمثل مسلسل زين عودة لرمضان بعد غياب العام الماضي عن الشاشة الصغيرة بسبب ظروف تجنيده في الجيش، حيث قدم رمضان مجموعة من المسلسلات منها “السندريللا ، أولاد الشوارع” ، ثم قدم “ابن حلال” كبطولة مطلقة في التلفزيون ثم قدم “الأسطورة” مع الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، ورمضان يقوم حاليا بتصوير فيلم “الديزل” مع الفنانة ياسمين صبري في ثاني لقاء معها بعد مسلسل الأسطورة والتي أدت فيه دور حبيبته وتمت إذاعته في رمضان 2016.

( زين _ محمد رمضان _ ياسر سامي _ لوسي )

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