محمد الشرنوبي يُشارك في إحياء حفلة مهرجان الموسيقى العربية on November 18, 2017

صرح الفنان الشاب محمد الشرنوبي أن إحياءه لحفلة من حفلات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته ال26 على المسرح الكبير في دار الأوبرا، شرف كبير له بسب غنائه مع الفنان الكبير عمر خيرت، الذي تغنى من ألحانه مجموعة من الأغاني التي لاقت استقبالاً كبيرًا، من الحاضرين منها 100 سنة، مسألة مبدأ مشيرًا أن إستقبال الجمهور له طمأنه كثيرًا وجعله يبدع في تأدية الأغاني، مشيرًا أنه يتمنى أن تتكرر هذه الحفلات وأن يلتقي مجددًا مع الفنان الكبير عمر خيرت الذي يعتبره من كبار الموسيقيين العالميين الجدير بالذكر أن محمد الشرنوبي، هومثل ومطرب قدم للسينما، فيلم السفاح وقدم للتليفزيون الداعية وبين السريات وهو يبلغ من العمر 21 عامًا.

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