ماجد الكدواني يبدأ تصوير ” تراب الماس” في كانون الأول المقبل on November 18, 2017

يعقد الفنان ماجد الكدواني، خلال الفترة الحالية جلسات عمل مكثفة مع المخرج مروان حامد، لوضع اللمسات الأخيرة لفيلم “تراب ألماس”، تمهيدًا لبدء التصوير، ويبدأ “الكدواني”، تصوير أول مشاهده في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول المُقبل، داخل الديكورات المخصصة للتصوير والتي منها شقة في مصر الجديدة، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم في إجازة منتصف العام.

وتدور أحداث الفيلم بشأن اكتشاف شاب يعمل مندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية لجريمة قتل وتتبع آثار وأسباب الجريمة، و”تراب ألماس”، بطولة كل من: ماجد الكدواني، آسر ياسين، منة شلبي، صابرين، عزت العلايلي، عن رواية الكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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