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فراس سعيد ينضم إلى أسرة مسلسل “كأنه امبارح”

on November 18, 2017 0 Comment
فراس سعيد ينضم إلى أسرة مسلسل كأنه امبارح

انضم الفنان فراس سعيد إلى أسرة مسلسل “كأنه امبارح”، وبدأ صباح اليوم السبت، في تصوير دوره، داخل ديكور منزل في أحد الأستوديوهات في شبرامنت، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة رانيا يوسف، أحمد وفيق، شيرين رضا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن أسرة تفقد ابنها الصغير، إلى أن تعود وتجده بعد عشرين عامًا لتتوالى الأحداث، المسلسل من تأليف مجموعة من الكتّاب ضمن ورشة لكتابة السيناريو تحت إشراف مريم نعوم، ومن إخراج حاتم علي، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر/ كانون الأول على الفضائيات.

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