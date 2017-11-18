صديق أحمد زكي يكشف أهم أسراره والحلم الضائع في حياته on November 18, 2017

متربعًا على عرش الفن كأنَّه مدمن للأدوار الشاقة، ليقف فيها “ضد الحكومة”، ليبدأ رحلته بـ”الهروب” ولم تكفيه امرأة واحدة ليلاعب الجميع بـ”البيضة والحجر”، وأصبح معالي وزير الفن الطائر على درب الهواء. إنَّه “النمر الأسود” أحمد زكي الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم (18 نوفمبر/تشرين الثاني 1949- 27 مارس/أذار 2005). وكشف خالد محمود أحد الأصدقاء المقربين من النجم الراحل أحمد زكي أهم الأسرار فى حياته والتي لا يعرفها أحد عنه.

أكد “محمود” أنَّ الإمبراطور كان يحلم بتقديم دور البطولة فى فيلم “الكرنك”، وبالفعل عرض عليه سيناريو العمل ووافق عليه، وكان مستعدًا نفسيًا لشخصية “إسماعيل الشيخ”، ولكن كان لكاتب السيناريو ممدوح الليثي رأى آخر قبل التصوير بأيام قليلة إذ أكد أنَّ “زكي” لا يصلح للدور لأنه أسمر اللون ولا يصلح أن يقف أمام السندريلا، وتمَّ اختيار نور الشريف ليقدم الدور.

وأضاف: “ظل أحمد زكي مكتئبًا لعدة أيام بسبب هذا الأمر، ولكنه استطاع أن يتخطى المحنة، وقدَّم بعدها أعمالًا كثيرة حقق بها نجاحًا كبيرًا”. وتابع: “كان للنمر الأسود حلم لم يتحقق، وهو أن يشتري التلفزيون المصري أو الدولة جميع أعماله الفنية، وتعرضها هي فقط، ولم يتحقق هذا الحلم حتى الآن”.

وكشف عن “الأكلة” التي كان يعشقها أحمد زكي مستر كارتيه، إذ قال إنَّه دائمًا كان يحب أن يأكل “فتة الموزة، والحمام المحشي”، وفي غالبية الخروجات التي كانت تجمعهما سويًا كان يتناول هذه الأطعمة. وأوضح أنَّه كان يرفض المشاركة في فيلم “البيه البواب”، بعد أن كان الفنان عادل إمام مرشحًا له، وأقنعه به الماكير محمد عشوب، وأكد له أنَّ الفنان محمود عبدالعزيز وافق على تقديم فيلم “الكيت كات” بعد أن اعتذر هو عنه، ولا داعي لرفض الدور، وأنَّه الشخص المناسب لتقديمه.

وأكد أنَّ السبب في انفصاله عن حب عمره الفنانة هالة فؤاد هو والدها المخرج الراحل أحمد فؤاد بسبب تدخله الزائد في حياتهما، وكان “زكي” لا يقبل أن يسير كلام أحد عليه سواء كان مقرب منه أو غيره. وكانت أول بطولة مطلقة للنجم الراحل أحمد زكي بفيلم “شفيقة ومتولي” وتلى ذلك نجاحات كثيرة، وعمل مع أبرز مخرجي السينما المصرية وبالتحديد مخرجي الواقعية الجديدة من أمثال عاطف الطيب فى “البريء” و”الهروب”، ومحمد خان فى “موعد على العشاء” و”العوامة” و”أيام السادات” وداوود عبد السيد فى “أرض الخوف”، واختاره يوسف شاهين لفيلم “إسكندرية ليه؟”، وشريف عرفة فى “اضحك الصورة تطلع حلوة” و”أيام السادات”، وتعاون أيضًا مع إيناس الدغيدي فى “امرأة واحدة لا تكفي”.

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