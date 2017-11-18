صابر الرباعي يعتبر دار الأوبرا المصرية منبر الفن المميز on November 18, 2017

أكد الفنان التونسي صابر الرباعي، أن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية داخل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية كانت من المحطات التي يعتز بها وتعني له الكثير على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن قلبه سبقه إلى مصر أم الدنيا، قائلًا: “تربطني صلة وطيدة مع الشعب المصري الشقيق والصديق ولا شك أنني كنت سعيدًا بحضوري بينهم في ذلك الصرح الثقافي والفني الكبير”.

وكشف الرباعي، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أن الأمسية كانت مميزة وقدم مجموعة من الأغنيات التي استمتع بتقديمها بين الحاضرين، شاكرًا الجمهور على حفاوتهم، حيث كان وزير الثقافة المصري حريص على حضور الحفل المشار إليه، إلى جانب مديرة مدير مهرجان الموسيقى العربية وقد قدمت الأمسية جاسمين طه زكي .

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