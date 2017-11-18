سميّة الخشّاب تكشف نتيجة تفتيش هاتف زوجها أحمد سعد on November 18, 2017

كشفت الفنانة سمية الخشّاب أنها تراقب هاتف زوجها الفنان أحمد سعد، مؤكدة غيرتها عليه، وأضافت الخشّاب في برنامج “أنا وأنا” من تقديم الإعلامية سمر يسري على شاشة قناة OnE الفضائية، الجمعة، أنها وجدت تليفونه خاليًا من المعجبات، مؤكدة ثقتها في سلوكياته.

وقالت: “هو يغار علي أكتر، ولا يسمح لأحد من المعجبين الاقتراب مني أثناء التصوير علشان هو برج الأسد، وأنا برج الميزان”، وأكّدت أن علاقتها بأحمد سعد جاءت بعد طلاقه من ريم البارودي، وأظهر لها قسيمة الطلاق قبل بدء العلاقة، مشيرة إلى أن “ريم” إدعت كذبًا أنها كانت صديقتها، ووصلتُ إلى أحمد سعد من خلالها”.

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