ريهام عبد الغفور تتابع تصوير مشاهدها في “سوق الجمعة” الأحد on November 18, 2017

تستأنف الفنانة ريهام عبد الغفور، الأحد، تصوير مشاهدها في فيلم “سوق الجمعة”، داخل استديو مصر في ديكور الحي الشعبي وذلك بعد إجازة قصيرة حصلت عليها أسرة الفيلم لمدة 3 أيام، وتستمر “عبد الغفور”، في التصوير داخل ديكور الحي الشعبي، لمدة 10 أيام استعدادًا لعرض الفيلم في إجازة منتصف العام.

وتجسد “ريهام” خلال أحداث العمل دور فتاة شعبية تبيع كبدة لرواد سوق الجمعة، الذي يقام كل أسبوع للبيع والشراء ما يجعلها ترى الكثير من النماذج أثناء عملها، “سوق الجمعة”، بطولة كل من “عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، صبري فواز، نسرين أمين، أحمد فتحي، تأليف محمد الطحاوي وإخراج سامح عبد العزيز”.

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