ريم البارودي ترد على انفعالات سمية الخشاب بسبب أحمد سعد on November 18, 2017

نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، صور عدة لها برفقة أصدقاءها من أجازتها التي تقضيها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وظهرت برفقة عدد من أصدقاءها، ومن بينهم الفنان عمر حسن يوسف وعلقت على الصور قائلة: “أفضل الأوقات مع أفضل الأصدقاء”.

وأثارت الصور ضجة كبيرة بين جمهورها على مواقع التواصل، حيث وصف البعض بأنها رد قوي على تصريحات الفنانة سمية الخشاب والتي انفعلت عند ذكر اسم ريم البارودي، وقالت إحدى الناشطات على “إنستغرام” وتُدعى “دينا محمد”: “سمية منفعلة ف التليفزيون بسببك وانتي رايقة هنا.. ده انتي قصفتي الجبهة يا شيخة”.

ويُذكر أن الفنانة سمية الخشاب حلت ضيفة على الإعلامية سمر يسري في برنامج “أنا وأنا”، والتي تحدثت من خلاله عن بداية قصة حبها لسعد، وقالت إنها تعرفت عليه وقت تحضير مسلسل “الحلال” وعندما سألت المنتج من سيقدم شارة العمل أجابها بأنه أحمد سعد وعبرت عن سعادتها باختياره لأنها تحب صوته، وأخبرها المنتج بتقديمها لأغنية ستكون من ألحان سعد ونالت إعجابها كثيرا، وعند تواجدها في الأستوديو لتسجيلها برفقة والدتها تحدثت إليه هاتفيا لكي تعلم متى سيحضر، وأخبرته بوجود والدتها معها وأنها تحب صوته كثيرا، بالإضافة إلى أن يومها كان يوافق 21 مارس/آذار عيد الأم فطلبت منه أن يعايدها.

ويعد استضافة سمية الخشاب على الشاشة هو الظهور الأول لها بعد زواجها من أحمد سعد، والبلبلة التي لحقت بهما بعد إعلان زواجهما بشكل مفاجئ.

التعليقات