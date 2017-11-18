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» ترشيح الفنان صبري فواز لبطولة المسلسل الجديد ” لآخر نفس”
ترشيح الفنان صبري فواز لبطولة المسلسل الجديد ” لآخر نفس”
on November 18, 2017
رشح المخرج مجدي السيمري، ومنتج شركة “أروما” مصطفى العوضي، الفنان صبري فواز، للمشاركه في بطولة مسلسل “لآخر نفس”، وحتى الآن لم يتم التعاقد رسميًا أو تحصل الشركة على موافقته.
وتنتظر الشركة خلال الأيام المقبلة قرار “فواز”، النهائي، وكان مؤلف العمل دكتور محمد رفعت، انتهى من كتابة 5 حلقات من أحداث المسلسل الذي يشارك في بطولته كريم فهمي.
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