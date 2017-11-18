بطلة “ديسباسيتو” تثير الجدل بالنقاب في مصر on November 18, 2017

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لملكة جمال بورتريكو بطلة الكليب الشهير “ديسباسيتو”، زوليكا ريفيرا، بعد أيام من زيارتها إلى مصر.

وأثارت ريفيرا الجدل، بعد انتشار صورة لها وهي ترتدي النقاب في بعض صورها أثناء زيارتها للعديد من المناطق السياحية، منها معبد حتشبسوت بالدير البحري في مدينة الأقصر، ومعبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ومعبد أبو سنبل، ومسجد محمد علي، وأهرامات الجيزة.

وتساءل الكثيرون عن السبب الذي جعلها ترتدي النقاب أثناء جلسة تصوير لها في مصر، وهل النقاب اصبح موضة لارتدائه في جلسات التصوير.

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