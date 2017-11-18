النجم الهندي شاهيد كابور يكشف بعض أسراره العائلية والفنية on November 18, 2017

كشف النجم الهندي شاهيد كابور مجموعة من أسراره الفنية والعائلية من خلال لقائه على قناة “إم بي سي” بوليوود، حيث قال إنه يحب زوجته كثيرا وهي ميرا، مشيرا إلى أنها دائما تقوم بالاستماع إليه كلما أقدم على عمل جديد حيث يقوم بقراءة الدور عليها ويقوم بمناقشتها فيه، موضحا أن هناك مجموعة من الأفعال التي لا يحبها من قبل الفنانين في الهند، منها حضور الحفلات بصورة مستمرة والغرور الموجود في بعض النجوم.

مبيِّنا أن زوجته ميرا خارج الوسط الفني وتتميز بالذكاء والهدوء والرقة، وهو يحبها كثيرا رغم بعض المشاجرات التي تكون بينهما، لأنهما مازالا في بداية حياتهما الزوجة آملا في أن هذه المرحلة هي مرحلة التفاهم بين الزوجين وستكون الحياة بعد ذلك بسيطة ، ويُذكر أن شاهيد كابور قدم مجموعة من الأفلام منذ بدايته عام 2003 من أفلامه “فداء_القمة _مدرسة _ فرصة رقص_الأوغاد” .

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