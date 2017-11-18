النجمة هنا شيحة تستأنف تصوير مشاهدها في ” موته ملوكي” on November 18, 2017

تستأنف الفنانة هنا شيحة، السبت، تصوير أحداث مشاهدها في فيلم “موته ملوكي”، داخل إحدي العمارات في منطقة مصر القديمة، حيث تدور الأحداث داخل منزل عائلة الديزل الكومبارس الفني.

ومن المقرر أن تصور “شيحة”، عددًا من مشاهدها الخارجية منتصف الأسبوع في عدد من الأماكن، وذلك تمهيدًا لعرضه في إجازة منتصف العام.

“موته ملوكي”، بطولة كل من: محمد رمضان، ياسمين صبري، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وكان مؤلف العمل دكتور محمد رفعت، انتهى من كتابة 5 حلقات من أحداث المسلسل الذي يشارك في بطولته كريم فهمي.

التعليقات