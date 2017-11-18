القضاء الأميركي يجيز لكايتي بيري اقتناء دار محط نزاع قضائي في لوس أنجليس on November 18, 2017

كسبت المغنية الأميركية كايتي بيري دعوى قضائية بشأن شراء دير قديم في لوس أنجليس كانت سيدة أعمال تطمح لتحويله إلى فندق فاخر.

ومنح القاضي المغنية 1,57 مليون دولار و3,ملايين للأبرشية بغية تغطية أتعاب المحامين، في حين اعتبر محامو سيدة الأعمال دانا هوليستر أن الأرقام مبالغ بها.

وكانت الفنانة البالغة من العمر 32 عاما قد دفعت 10 ملايين لاقتناء الدير، فضلا عن 4,5 ملايين لتشييد دار عبادة جديدة في موقع آخر.

وقد باعتها الأبرشية هذا العقار الذي بات خاليا اليوم، غير أن راهبتين أبرمتا صفقة مع دانا هوليستر التي تملك عدة مطاعم في لوس أنجليس.

واعتبرت هيئة المحلفين إثر مداولاتها أن دانا هوليستر عرقلت الصفقة التي أبرمتها كايتي بيري، خصوصا من خلال ادعائها بأنها تملك صك الملكية.

وقد أبطل قاض العام الماضي عقد البيع الذي كان في حوزة هوليستر الراغبة في تحويل الدير إلى فندق فخم.

وستعقد جلسة جديدة في كانون الأول/ديسمبر لتحديد قيمة العطل والضرر.

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