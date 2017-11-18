الفنان فاروق الفيشاوي يواصل تصوير مسلسل “الشارع اللي ورانا” on November 18, 2017

يستأنف النجم فاروق الفيشاوي، السبت، تصوير عددًا من مشاهد مسلسل “الشارع اللي ورانا” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي المشاهد التي تجمعه بالفنانة لبلبة، ومن المقرر أن تستمر نحو أسبوع وبعدها تنتقل أسرة العمل إلى ستوديو المغربي، وذلك بعد فترة إجازة استمرت لمدة أسبوعين.

وتدور أحداث العمل بشأن الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت، كما أن الأحداث تدور حول شارع معين، وهو سر تسمية المسلسل بهذا الاسم “الشارع اللي ورانا”، إذ دائمًا ما تدور الأحداث في الشارع الخلفي الذي تقطن فيه عائلة فاروق الفيشاوي التي تتكون من الفنانة شيرين زوجته، ودرة ابنته الكبرى، وهند عبد الحليم ابنته الصغرى.

ويشارك في بطولة “الشارع اللي ورانا” درة، وهند عبد الحليم، وأحمد حاتم، وإنجي أبو زيد، وشيرين، وأحمد ماجد، تأليف حاتم حافظ، وإخراج مجدي الهواري.

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