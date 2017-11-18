الفنان خالد سليم بطل “رسايل” ميّ عزّ الدين‎ on November 18, 2017

تعاقد الفنان خالد سليم مع شركة سينرجي ليتشارك البطولة مع الفنانة ميّ عزّ الدين‎ في مسلسل “رسايل”، الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويقدّم خالد فيه دور شاب يتعرّض إلى حادث، وسيبدأ تصويره في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلّق خالد على انضمامه إلى فريق المسلسل بقوله “مبروك علينا وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل أجمل شغل يليق باسمك أستاذ تامر ويليق بالجمهور المحترم وباسم شركة سينرجي، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج إبراهيم فخر.

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