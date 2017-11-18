الفنانة هند صبري تنعي وفاة مصمم الأزياء عز الدين عليا بصورة تجمعهما on November 18, 2017

نعت الفنانة هند صبري، وفاة مصمم الأزياء التونسي الراحل عز الدين عليا، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلقت هند في تغريدتها قائلة “التقطت هذه الصورة الأسبوع الماضي، في مطبخه في الأسطوري، 7 شارع دي موسي وكان كثير النكات وفي روح جيدة، وعدته أن أحضر له الفلفل الحار من جنوب مصر في المرة المقبلة، ولكن لم أكن أعرف أنه لن يكون هناك “مرة مقبلة”، علمًا أن المصمم الفرنسي من أصل تونسي عزالدين عليا، فارق الحياة، السبت، في باريس، عن 77 عامًا.

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