إيمان الشميطي تعتذر للجمهور عن إلغاء حفلها في أبو ظبي on November 18, 2017

أعربت مطربة أراب أيدول المغربية إيمان الشميطي، عن أسفها بسبب إلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته مساء يوم أمس الجمعة في أبو ظبي، على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام” قائلةً “يؤسفني أن أخبر كل الحاضرين وكل الناس اللي كانت منتظراني في حفلي بالمركز التجاري العالمي في أبو ظبي إنني لم أتمكن من الحضور لحفلتي المزعم تاريخها أمس الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني، 7 مساء،

وذلك لظروف خارجة كليًا وإطلاقا عن إرادتي وفرقتي الموسيقية وإني حاولت كل المحاولات لأن أصل لحلّ يرضي كل الأطراف لكن ما باليد حيلة، أكرر اعتذاري واحترامي لكل جمهوري العزيز في أبو ظبي ودولة الإمارات الحبيبة”.

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