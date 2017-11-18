أيتن عامر تؤكّد أنّ شقيقتها أبدعت في شخصية “منيرة” on November 18, 2017

كشفت الفنانة أيتن عامر أنّ دور منيرة الذي تقدمه أختها الفنانة وفاء عامر في مسلسل “الطوفان” يتشابه مع شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أنّ وفاء لم تجتهد في تقديم الدور فهي في الواقع شخصية متفانية وتحب كل المحيطين بها، كما أنّها دائمًا ما تتعامل بحسن النية وتفترض صدق نوايا الآخرين، معربة عن سعادتها بالعمل معها في الطوفان، وهو التعاون الرابع بينهما.

وألمحت عامر إلى حدوث مفاجآت كثيرة في الحلقات المقبلة من خلال شخصية داليا التي تقدمها، كما أنّها ستستأنف تصوير دورها في فيلم “بيكيا” من إخراج محمد حمدي، ويشاركها البطولة فيه الفنان محمد رجب، ومن المقرر طرحه في موسم شم النسيم.

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