​شيرين رضا تنتقد تعامل المصريين مع نهر النيل on November 17, 2017

عبّرت الفنانة شيرين رضا، عن حزنها على مشهد شاهدته على ضفاف النيل، إذ تجتمع القمامة من الزجاجات والفضلات، وشوّهت النفايات المنظر الجمالي للنيل.

وقالت رضا معلّقة على صورتين: “غلط وعيب وحرام إننا نرمي زبالتنا في الشوارع والنيل، ولا إيه؟ حافظوا على نظافة مصر”.

في المقابل، تلّقت شيرين رضا التعليقات الساخرة، وربط جمهورها بين تعليقها وزميلتها شيرين عبدالوهاب، بشأن النيل، وقال حساب يحمل اسم “محمد مرسال”: “عشان كده شيرين قالت حيجيلك بلهارسيا”، وتابع حساب باسم “عمر زارتي”: “لا اسكتي، أصل شيرين التانية، اتبهدلت بسبب الكلام ده هتلحقيها إنتي كمان”.

أضاف حساب يحمل اسم “هاجر”: “قوليلهم يا شيرين دول بقالهم يومين ماورهمش غير شيرين عشان قالت مية النيل مش نضيفة”، استكمل حساب آخر باسم “يونس”: “بلاش يا شيري بدل ما يوقفوكي إنتي كمان”.​

التعليقات