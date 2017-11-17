ياني يُغرِّد للسعودية بعد الإعلان عن حفلاته الأربع في المملكة on November 17, 2017

نشر عازف البيانو العالمي ياني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” فيديو بشأن الإعلان عن حفلاته الأربع في المملكة العربية السعودية، وقال: “تمت دعوتي مع فرقتي لإحياء أربع حفلات موسيقية عامة في جدة والرياض”.

وأضاف ياني أنه متحمس جدا ويشعر بالسعادة لأن الحفلات ستكون عامة، كما قال إنه من دواعي سروره أن يتواجد في السعودية خلال هذه الفترة التاريخية المهمة.

كانت هيئة الترفيه أعلنت في وقت سابق عن إحياء حفلات لياني في المملكة، وهي عبارة عن 4 حفلات الأولى في 30 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة جدة والثانية في 1 ديمسبر/كانون الأول المقبل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والثالثة والرابعة في الرياض في 3 و4 من الشهر نفسه في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي.

يشار إلى أن ياني كان أحيى أمسيتين في مركز جابر الأحمد الثقافي يومي 20 و21 أبريل/ نيسان الماضي.

يذكر أنّ ياني بدأ نشاطه الفني عام 1980 وأصدر أول البوماته، ولكنه ابتعد عام 1998 لمدة عامين بعد جولة على مدن العالم، وأرجع أسباب التوقف إلى الإرهاق والبحث عن فترة راحة ومعرفة المزيد عن العالم، وما لبث أن عاد في عام 2000 بألبوم “لو أستطيع أخبارك” الذي حقق نجاحا ساحقا على مستوى العالم.

ياني هو المتحدث الرسمي للصندوق العالمي للحياة البرية، إذ يبذل جهوده لجمع التبرعات من أجل الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.​

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