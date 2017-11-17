وفاة الفنان بدري حسون فريد في اقليم كردستان on November 17, 2017

توفي الفنان العراقي الكبير بدري حسون فريد مساء يوم الجمعة في احدى مستشفيات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان عن عمر ناهز 90 عاما وبعد صراع طويل مع المرض.

وولد الفنان بدري حسون فريد في مدينة كربلاء عام 1927 وأنهى دراسته الابتدائية والثانوية في المدينة نفسها، و دخل معهد الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية عام 1950 وتخرج منه في عام 1955 ليحصل على الدبلوم والأول على دورته.

وحصل على بعثة دراسية لدراسة المسرح في معهد (كودمان ثيتر) في مدينة شيكاغو الأمريكية للفترة (1962 – 1965) ليحصل على البكالوريوس والماجستير بتفوق.

وغادر العراق في نهاية عام 1995م مستقرا في المغرب حيث عمل مدرسا لمادة التمثيل في جامعة الرباط حتى عودته إلى الوطن عام 2010. في الخامس من شهر تشرين الأول من عام 2010 عاد إلى العراق ودخل في غيبوبه نتيجه لجلطه دماغيه عام 2017.

ولدى الراحل العشرات من الاعمال الفنية والمسرحية بين اخراج وتمثيل، ومن اشهر وابرز ما قدم بطولته في مسلسل”النسر وعيون المدينة” في ثمانينيات القرن المنصرم.

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