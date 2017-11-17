نقل ريم البارودي إلى المستشفى بسبب الإجهاد on November 17, 2017

نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، صورة لها في المستشفى، حيث ظهرت في احدى مستشفيات مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي يدها محاليل وبدا وجهها شاحب اللون بشكل كبير.

وعلقت ريم البارودي على الصورة قائلةً إنها “ليست مريضة ولكن الأطباء نصحوها بالفيتامينات بسبب الإجهاد”، فيما ذكر مصدر مقرب من النجمة الكبيرة أنها شعرت بالإعياء وتم نقلها إلى المستشفى أثناء وجودها في دبي.

ويُذكر أن الفنانة ريم البارودي اعتذرت عن المشاركة في بطولة حلقات مسلسل “البيت الكبير»، من بطولة لوسي وسوسن بدر، من تأليف أحمد صبحي، للمخرج محمد النقلي، لعدم اتفاقها مع المنتج ممدوح شاهين على الأجر، فيما تم الاتفاق بين الفنانة والمنتج في هدوء شديد وتقبل كل منهما وجهة نظر الآخر، ويبحث حاليا المخرج محمد النقلي عن بديل للبارودي، خاصة وأنه بدأ بالفعل بروفات المسلسل، وحدد موعدا لبدء التصوير، وهو 21 من شهر نوفمبر الجاري.

ومن الفنانين الذين تم الاستقرار عليهم بشكل نهائي للقيام ببطولة العمل: الفنان الكبير أحمد بدير، الذي تعاقد رسميا أمس على المشاركة في بطولة المسلسل بعد جلسة عمل جمعته بالمخرج محمد النقلي، وبدأ بالفعل في تسلم الحلقات لدراسة مفردات الشخصية التي يقدمها، استعدادا لبدء تصوير دوره خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تم التعاقد مع كل من الفنانين لوسي وسوسن بدر ومنذر رياحنة وحجاج عبد العظيم والراقصة دينا وطارق صبري ودنيا المصري وريم هلال وأحمد صيام وشريف باهر وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلي.

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