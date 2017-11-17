مي كساب تحرج أحد متابعيها على حسابها في “تويتر” on November 17, 2017

أحرجت الفنانة مي كساب أحد متابعيها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات “تويتر”، بعدما عبّر عن رغبته في لقائها بطريقة لم تقبلها “كسّاب”، من هنا رفضت كلماته، مطالبة إياه بالاحتفاظ بمشاعره، والتعبير عنها لوالدته.

وكانت كسّاب غرّدت قائلة: “الحمد لله حمدًا كثيرًا، أخدت حسنات كتير قوي النهارده”، وانطلق التعليق الأول من قبل حساب يحمل اسم محمد علي: “نفسي نفسي أشوفك علشان بس أبوس إيدك الكريمة”. في المقابل ردت الثانية: “بوس إيد والدتك أحسن”، وبادرها بتعليق جديد: أصل أنا بحب حضرتك جدًا.

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