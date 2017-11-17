ميريهان حسين تشارك جمهورها لحظاتها الصعبة on November 17, 2017

شاركت الفنانة المصرية ميريهان حسين جمهورها في صورة جديدة أثارت قلقهم وخاصة أنها ظهرت بها داخل أحد المستشفيات.

ميريهان ظهرت في الصورة وهي تتلقى العلاج، بينما علقت وكتبت: “الحمد لله على كل شيء»، ولم تذكر تفاصيل مرضها ولكنها أكملت في رسالتها موضحة للجمهور أنها كانت تحب دائما مشاركتهم لحظاتها السعيدة وأن ظهورها وهي تضحك ليس معناه أنها تعيش في سعادة باستمرار وأن المظاهر تخدع.

ميريهان حسين تلقت الكثير من الدعوات من قبل جمهورها بالشفاء العاجل، وتمنى لها الفانز الصحة.

ميريهان احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها بصحبة عائلتها، وقالت إنها تحضر مفاجأة غنائية للجمهور ستعلن عنها قريبا.

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