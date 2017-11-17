ممثل كوميدي مُصاب بالغرور ويرفض التعامل مع جمهوره on November 17, 2017

من الواضح أن الغرور قد تسلل إلى شخصية ممثل كوميدي لبناني يقدم برنامجًا انتقاديًا أسبوعيًا من خلال إحدى الشاشات المعروفة، خصوصًا بعد أن لاقى الاستحسان عند المشاهدين, ويقول بعض أصدقائه أن الرجل الأربعيني يعتقد نفسه أعلى مستوى من الناس ويرفض حتى التواصل مع أشخاص ربما يحاولون التقرب منه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعي أن مدير أعماله يشرف على تلك الحسابات التي تشغل باله، و يتابع من خلالها عدد المتابعين ومدى انتشاره وتأثيره على الشارع الشعبي .

الممثل يتعاطى بفوقية مع محيطه خصوصًا بعض الذين يلتقي بهم في الشارع، ويلاحظ أنه يتصرف وكأنه غاضب من تجمهر الناس من حوله ويسعى إلى الانصراف بسرعة حتى لو كان في مقهى أو مطعم, مع العلم أنه كان يحلم ببعض من البريق في الأيام الماضية، وقد تحقق الحلم لكن من الواضح أنه سوف يفقده قريبًا .

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