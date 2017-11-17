محمود يس أنتج فيلم “قشر البندق” لتقديم ابنته رانيا كممثلة للمرة الأولى on November 17, 2017

وقف عدد من النجوم والنجمات الكبار في مصر أمام أبنائهم في عدد من الأعمال الفنية ونجحوا معا. ونعرض بعض من هؤلاء النجوم، في البداية كان الفنان الكبير محمود يس الذي أنتج فيلم قشر البندق لتقديم ابنته الفنانة رانيا محمود يس، كممثلة لأول مرة ثم تعددت لقائهما معا في عدد من المسلسلات الدرامية التي نجحت نجاحا كبيرا، منها مسلسل “رياح الشرق”، ومسلسل العصيان بعدها قام الفنان الكبير سعيد عبد الغني، بالوقوف أمام إبنه الفنان الشاب أحمد سعيد عبد الغني في مسلسل أم كلثوم، وكان أحمد قد أدى دور الملك فاروق شابا وكان سعيد عبد الغني، يقدم دور مدير مكتبه الخاص ولم يخجل الفنان سعيد عبد الغني أن ينحني أمام إبنه أثناء التمثيل بإعتباره ملكا في أحد مشاهد المسلسل .

وجاء الفنان فريد شوقي ليقف أمام ابنته الفنانة رانيا فريد شوقي في فيلم آه وآه من شربات، وقام فريد بتمثيل دوره في الطبيعة باعتباره والدها ويتم خطفها، ورغم أن الفيلم كان شهادة ميلاد جيدة لرانيا إلا أنه لم يحقق النجاح المرجو، ورغم ذلك بدأت رانيا في طريق النجاح في عالم الفن. وقديما وقفت الفنانة مريم فخر الدين أمام ابنتها الصغرى إيمان محمود ذو الفقار في عدد من الأفلام أولها كان فيلم ملاك وشيطان وكانت إيمان صغيرة تبلغ من العمر سبع سنوات ثم في فيلم القطط السمان، وكان الفيلم من إخراج حسن يوسف، وكانت إيمان في ذلك الوقت شابة جميلة.

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