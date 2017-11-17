محمد يسري يبدي سعادته بنجاح مسلسل “بين عالمين” on November 17, 2017

كشف الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري، أنه سعيد بردود فعل المشاهدين، من أحداث مسلسل بين عالمين الذي اشترك في بطولته مع هشام سليم وطارق لطفي، موضحًا أنه خلال الأعوام الماضية، قام بالاشتراك في عدد من الأعمال سواء في مصر أو في بريطانيا من خلال مجموعة من الأفلام العالمية التي صورت هناك.

وعن علاقته بوالده الفنان الراحل إبراهيم يسري، أشار في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، إلى أن والده الراحل كان صديقه المقرب وكان يتحدث معه كثيرا في شتى أمور الحياة، مشيرا إلى أن أقرب أصدقاء والده كان ممدوح عبد العليم وفاروق الفيشاوي وهشام سليم، موضحا أنه عندما التقى بالفنان هشام سليم أثناء تصوير مسلسل بين عالمين جلس معه وتحدثا عن ذكريات الراحل إبراهيم يسري.

ولفت إلى أنه يحب النجم هشام سليم لأنه رجل محترم لا يبخل على أي أحد بالنصيحة ومتواضع لأقصى درجة وعن آخر أعماله أشار أنه يقوم حاليا بالأشتراك في فيلم كارما مع المخرج الكبير خالد يوسف، موضحا أن هذا العمل من أهم الأعمال التي ستظهر خلال الفترة المقبلة. وعن مهنة الفن أوضح أن الفنان عليه أن يتعلم بإستمرار تطوير أدائه الحركي والتمثيلي، مشيرا إلى أنه لا يبخل على نفسه في أن يتعلم كل ما هو جديد في عالم الفن.

والجدير بالذكر أن محمد إبراهيم يسري قام بعدد من الأعمال في التليفزيون، منها “ظلمتني إمرأة” مع محمود يس، وكان صغيرا ثم قام بدور في مسلسل الداعية مع الفنان هاني سلامة.

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