محمد عساف يعبر عن سعادته بالغناء في دار الأوبرا on November 17, 2017

أعرب الفنان محمد عساف عن سعادته بالغناء في دار الأوبرا المصرية، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية، معتبرا أنه إضافة قوية له، وتوجه بالشكر للقائمين على المهرجان لثقتهم فيه ومنحه فرصة الوقوف والغناء في هذا المكان العريق.

وأكد عساف في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، أنه انتهى من تسجيل الديو الغنائي الذي يجمعه بالمطرب الكندي مساري، والذي يحمل اسم “roll with it”، والأغنية باللهجتين العربية والإنجليزية، وسيقوم بالغناء باللهجه العربية ومساري باللهجة الأجنبية، الديو مقرر طرحه على الفضائيات مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر، وهو من كلمات الشاعر المغربي جلال الحمداوي، وتوزيع هادي شرارة، كما أعلن عساف عن طرحه أكثر من أغنية منفردة مع بداية عام 2018 وستكون مختلفة من حيث اللحن والكلمات.

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