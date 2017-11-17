ليلى علوي مرشحة للوقوف أمام عادل إمام في مسلسله الجديد “عوالم خفية” on November 17, 2017

تردد اسم الفنانة ليلى علوي لمشاركة الفنان عادل إمام، مسلسله المقبل، “عوالم خفية”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إخراج رامي إمام، والمسلسل يعد عودة للتعاون بين ليلى علوي والزعيم بعد تعاونهما معا في فيلم “زوج تحت الطلب”، والتي شاركته البطولة فيه مع محمد رضا وفؤاد المهندس، وهالة صدقي في بداية الثمانينات.

ويمثل العمل عوده للفنانة ليلى علوي منذ ظهورها الأخير في الدراما في مسلسل “هي ودافنشي”، الذي عرض في عام 2016 وقامت ببطولته مع الفنان خالد الصاوي وحقق نجاحا كبيرا والمعروف أن ليلى علوي قدمت على مدى تاريخها مجموعة من المسلسلات المهمة، منها التؤأم ، كابتن عفت ، فرح ليلى.

وأما الفنان الكبير عادل إمام فقد قدم مجموعة من المسلسلات تعاون فيها مع مختلف النجمات في مصر منذ عودته للدراما في مسلسل فرقة ناجي عطالله، الذي تعاون فيه مع أنوشكا وسهير الباروني ثم مسلسل مأمون وشركاه وصاحب السعادة، والذي تعاون فيه مع الفنانة لبلبه ثم تعاونه مع الفنانة شيرين في مسلسل العراف، ثم تعاونه مع الفنانة هالة صدقي في آخر مسلسل له عفاريت عدلي علام.

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