“كولدبلاي” تختتم ثالث أكثر الجولات العالمية درا للإيرادات في التاريخ on November 17, 2017

جنت فرقة “كولدبلاي” ايرادات تخطت 500 مليون دولار اثر جولتها العالمية الأخيرة لتحتل تاليا المرتبة الثالثة على قائمة أعلى الارباح المحققة في تاريخ الجولات الفنية، وفق ما أعلنت ادارة اعمال الفرقة.

فقد أحيت الفرقة البريطانية عرضها الرابع عشر بعد المئة ضمن جولة “ايه هيد فول اوف دريمز” مساء الأربعاء في العاصمة الارجنتينية بوينوس ايرس ليبلغ مجموعة الايرادات التي حققتها بفعل مبيعات التذاكر لحفلات هذه الجولة 523 مليون دولار بحسب شركة “لايف نايشن”.

ولم تحقق أي فرقة ايرادات أعلى في جولاتها الفنية سوى “يو تو”الايرلندية التي جنت 784 مليون دولار بفضل جولتها “360” التي استمرت بين 2009 و2011، و”رولينغ ستونز” التي حققت ايرادات اعلى بقليل من “كولدبلاي” بفضل جولتها “ايه بيغر بانغ” قبل عقد.

وقد انطلقت هذه الجولة لفرقة “كولدبلاي” في آذار/مارس 2016 أيضا في بوينوس ايرس وحضر حفلاتها ما يقرب من 5,4 ملايين متفرج وفق “لايف نايشن”.

وشملت الجولة حفلات عدة نفدت بطاقاتها بالكامل على مدرجات مدن كبرى بينها لندن وباريس ولوس انجليس وشيكاغو كما حققت رقما قياسيا في عدد المتفرجين بلغ 67 الفا و451 متفرجا في العاصمة المكسيكية مكسيكو.

نقلًا عن الوكالة الفرنسية (أ ف ب)

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