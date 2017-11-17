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فتحي عبد الوهاب يمازح جمهوره بنشر صورة مع خالد موسى
on November 17, 2017
مازح الفنان فتحي عبدالوهاب جمهوره بنشر صورة مع أحمد خالد موسى، أثناء استلقائه بأحد المستشفيات. والإشارة إلى أن موسى أحد ضحايا سيلفي مع فتحي.
ونشر عبدالوهاب الصورة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور إنستغرام، معلّقًا “حمدلله عالسلامة، أحمد خالد موسى، تأثير السيلفي، يلّا معلش”.
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