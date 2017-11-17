فارس كرم لا يجد أمانا في الوسط الفني on November 17, 2017

عشية إحيائه أضخم حفلات “القرية العالمية” في دبي، حلّ النجم اللبناني فارس كرم ضيفاً على برنامج “غير متوقع” مع مقدّم البرامج أحمد الحامد عبر أثير إذاعة “روتانا اف ام” وتحدّث عن العديد من الواضيع الفنية والخاصة.

في بداية اللقاء تحدّث فارس كرم عن ألبومه الجديد، وكشف أنه سيتضمن 10 أو 11 أغنية منوعة على أن يُطرح في الأسواق بالتزامن مع الإحتفالات بالعام الجديد مشيراً إلى أنه لا يدرك حتى اللّحظة ما إذا كان العمل سيحمل عنوان إحدى الأغنيات أو سيكتفي بإسمه وحده ليتصدّر الغلاف.

وعن الأغنيات التي سيتضمنها الألبوم الجديد، صرّح فارس كرم أنه سيتوّج العمل بأغنية “كل الناس حواليكي” وهي آخر ألحان الموسيقار الراحل ملحم بركات، مشدّداً على ملكيته لها وقال: أغنية كل الناس حواليكي هي ليّ أنا … وكل الوسط يعرف ذلك وما كان لازم يغنيها زين العمر..وكشف عن مفاجأة لجمهوره وهي أغنية من اللون الرومانسي تحمل عنوان “وجع”متوقعاً لها النجاح الذي حققته أغنية “وعدني” لدى طرحها من سنوات وأغنية أخرى على طريقة الغناء المباشر.

هذا وتحدّث فارس كرم خلال اللقاء عن الوسط الفني بشكل عام وأكد أنه يشبه الوسط السياسي ولا يوجد فيه عدو دائم أو صديق دائم وأضاف أنه ليس هناك أي شخص من الوسط قريب منه مشدّداً على أن لا أمان ولا أصدقاء في هذا المجال.

لم يخفِ فارس كرم محبّته للنجمة اللبنانية مايا دياب وقال: بحب مايا دياب لأنها شخص مهضوم وقريب للقلب..،وعن برامج إكتشاف المواهب فقال: برامج المواهب الغنائية هي برامج بونبونة.

وتطرّق فارس كرم خلال اللقاء إلى اللون الشعبي الذي يقدّمه في أغنياته مشيراً إلى أن الأغنية الشعبية من أصعب الأغاني في اختيارها وأكد أنه كان له الفضل الكبير في إيصال هذه الأغنية في الوقت الذي اتجه فيه معظم الفنانين إلى الألحان التركية واليونانية والغربية منوهاً إلى أن الجمهور ينتظر منه هذا النوع من الأعمال وقال: الناس تعودت على اللون الذي استطعت أن أنجح به وأنسبه إليّ أنا والناس تتقبل مني ما لا تتقبله من غيري.. وأضاف أن ما ينجح معه من الصعب أن ينجح مع غيره: ما ينجح معي أنا …. صعب أن ينجح مع غيري من الفنانين”.

وفي نهاية اللقاء تحدّث فارس كرم عن صراحته مؤكداً أن طريقة عيشه تستفز البعض وقال: صراحتي بتجرح … وكثير من الناس تستفزهم طريقة عيشي.. وأضاف في هذا السياق: أنا إنسان كلي حنان وعاطفة على الرغم من كل الرجولة التي امتلكها وهناك طفل صغير داخل فارس كرم.

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